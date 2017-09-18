Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Минтруда: кого из пенсионеров лишат прибавки в 2018
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
Америке предложили купить Россию
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Эксперт: Грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет
Швеция ответит РФ ударом на удар - СМИ
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
СМИ: эксперт рассказал о двух двигателях в штурмовике "Суперграч"
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
СМИ: Пушков объяснил, что означает «прорыв» Саакашвили на Украину
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
10Лучшие снимки Cassini
18:07 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградской области штормовой ветер повалил 34 дерева

В результате сильного ветра на территории Калининградской области повалено 34 дерева. Такие цифры приводит Единая дежурно-диспетчерская служба Калининграда.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Упавшими деревьями повреждено несколько легковых автомобилей. От жителей поступило 52 заявки по упавшим деревьям и подтоплениям улиц и дворовых участков. По состоянию на 15 часов 18 сентября было убрано 19 деревьев, также прошла уборка 2 деревьев с автомобильной дороги Калининград — Мамоново. Движение автотранспорта по автомобильным дорогам не нарушено.

Всего для ликвидации последствий сильного ветра и подтоплений улиц привлечено 127 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС: 23 человека и 6 единиц техники.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стало известно, ради кого Ким Кардашьян забралась голой на дерево. Фото
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Орешкин дал прогноз стабильности рубля в 2018-2020 годах
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе признали невиновными
Голос редкой красоты: коллеги вспоминают Зураба Соткилаву
Группа Rammstein опровергла слухи о роспуске
WSJ: Китай может полностью запретить торговлю биткоинами
Спорт
Зачем Барбадосу изгонять Россию с Олимпиады Еще 12 национальных антидопинговых агентств присоединились к инициативе Института национальных антидопинговых организаций по отстранению России от участия в Олимпиаде
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
Совмещенный санузел: за и против
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Названы самые грязные города России
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь