В Калининградской области штормовой ветер повалил 34 дерева

Упавшими деревьями повреждено несколько легковых автомобилей. От жителей поступило 52 заявки по упавшим деревьям и подтоплениям улиц и дворовых участков. По состоянию на 15 часов 18 сентября было убрано 19 деревьев, также прошла уборка 2 деревьев с автомобильной дороги Калининград — Мамоново. Движение автотранспорта по автомобильным дорогам не нарушено.