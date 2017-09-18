В Калининградской области штормовой ветер повалил 34 дерева
В результате сильного ветра на территории Калининградской области повалено 34 дерева. Такие цифры приводит Единая
В результате сильного ветра на территории Калининградской области повалено 34 дерева. Такие цифры приводит Единая
Упавшими деревьями повреждено несколько легковых автомобилей. От жителей поступило 52 заявки по упавшим деревьям и подтоплениям улиц и дворовых участков. По состоянию на 15 часов 18 сентября было убрано 19 деревьев, также прошла уборка 2 деревьев с автомобильной дороги Калининград — Мамоново. Движение автотранспорта по автомобильным дорогам не нарушено.
Всего для ликвидации последствий сильного ветра и подтоплений улиц привлечено 127 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС: 23 человека и 6 единиц техники.