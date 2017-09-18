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17:54 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани объявлено экстренное предупреждение

МЧС Краснодарского края предупреждает о пожароопасности 5-го класса.

С 19 по 21 сентября в большинстве районов Кубани сохраняется высокая пожароопасность — особенно в восточной половине Краснодарского края, а также в отдельных населенных пунктах центральных и северо-западных районов.

«В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В частности, не рекомендуется пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, разводить костер можно только на открытых площадках. Кроме того, стоит беречь себя от высоких температур. Носите светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели напоминают, что в случаи возникновения ЧС необходимо звонить по телефонам: «101» — единый номер пожарных и спасателей, 8 (861) 268−64−40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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