Двоих оправданных фигурантов «дела 2 мая» в Одессе не выпустили из зала суда

Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», как минимум двум обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года, в частности, гражданину РФ Евгению Мефедову и украинцу Сергею Долженкову, которого следствие считало организатором массовых беспорядков, правоохранители не дают выйти из здания суда.

Как сообщила агентству «Интерфакс-Украина» мать Долженкова Тамара, в настоящее время им «предъявляют обвинения» по статье, связанной с сепаратизмом в связи с их участием в ряде акций весной 2014 года в Николаеве.

Ранее суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей). Пятерых подсудимых, которые находились под стражей, освободили в зале суда.