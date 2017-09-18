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20:31 (мск), источник: Интерфакс

Двоих оправданных фигурантов «дела 2 мая» в Одессе не выпустили из зала суда

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU — В городе Черноморске Одесской области Украины не выпускают из Ильичевского городского суда двух только что оправданных фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади).

Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», как минимум двум обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года, в частности, гражданину РФ Евгению Мефедову и украинцу Сергею Долженкову, которого следствие считало организатором массовых беспорядков, правоохранители не дают выйти из здания суда.

Как сообщила агентству «Интерфакс-Украина» мать Долженкова Тамара, в настоящее время им «предъявляют обвинения» по статье, связанной с сепаратизмом в связи с их участием в ряде акций весной 2014 года в Николаеве.

Ранее суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей). Пятерых подсудимых, которые находились под стражей, освободили в зале суда.

Украинская прокуратура уже заявила о планах обжаловать оправдательный приговор. Активисты некоторых «всеукраинских организаций» потребовали уголовного наказания для следователей прокуратуры Одесской области и Генеральной прокуратуры Украины, которые, по их мнению, халатно отнеслись к своей работе, в результате чего 19 фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе были оправданы.

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