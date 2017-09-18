В Городищенском районе предприниматель пытался подкупить сотрудника полиции

Как следует из материалов следствия, 33-летний мужчина занимался выращиванием сельскохозяйственных культур. Для выполнения работ он привлек троих граждан одной из стран ближнего зарубежья. В ходе проверки соблюдения норм миграционного законодательства сотрудниками полиции было установлено, что у двоих работников не имелось соответствующего патента, а у третьего истек срок пребывания в Российской Федерации. Чтобы избежать административной ответственности, бизнесмен предложил начальнику территориального подразделения полиции решить вопрос на месте за 15 тысяч рублей. Эти деньги он положил в папку стража порядка, лежавшую у него на письменном столе.