В Городищенском районе предприниматель пытался подкупить сотрудника полиции
По данному фату возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).
По данному фату возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).
Как следует из материалов следствия, 33-летний мужчина занимался выращиванием сельскохозяйственных культур. Для выполнения работ он привлек троих граждан одной из стран ближнего зарубежья. В ходе проверки соблюдения норм миграционного законодательства сотрудниками полиции было установлено, что у двоих работников не имелось соответствующего патента, а у третьего истек срок пребывания в Российской Федерации. Чтобы избежать административной ответственности, бизнесмен предложил начальнику территориального подразделения полиции решить вопрос на месте за 15 тысяч рублей. Эти деньги он положил в папку стража порядка, лежавшую у него на письменном столе.
— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего, — сообщили в