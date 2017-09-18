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17:43 (мск), источник: РИАЦ

В Городищенском районе предприниматель пытался подкупить сотрудника полиции

По данному фату возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Источник: РИАЦ

Как следует из материалов следствия, 33-летний мужчина занимался выращиванием сельскохозяйственных культур. Для выполнения работ он привлек троих граждан одной из стран ближнего зарубежья. В ходе проверки соблюдения норм миграционного законодательства сотрудниками полиции было установлено, что у двоих работников не имелось соответствующего патента, а у третьего истек срок пребывания в Российской Федерации. Чтобы избежать административной ответственности, бизнесмен предложил начальнику территориального подразделения полиции решить вопрос на месте за 15 тысяч рублей. Эти деньги он положил в папку стража порядка, лежавшую у него на письменном столе.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего, — сообщили в пресс-службе СК СК РФ по Волгоградской области. — Свою вину подозреваемый признал. Расследование уголовного дела продолжается.

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