Четверо полицейских пострадали во время столкновений с протестующими у здания Moldova 1
Четверо полицейских пострадали вчера во время столкновений с протестующими у здания Общественного телевидения.
Четверо полицейских пострадали вчера во время столкновений с протестующими у здания Общественного телевидения.
Один их них получил удар в голову, трое оказались на пути микроавтобуса, который прорывался сквозь кордон во двор Молдова 1.
«Микроавтобус задел мою ногу. Вокруг было много протестующих, так что под угрозой была не только жизнь полицейских, которые находились в кардоне, но и гражданских лиц», — сообщил Василий Голобку.
«Микроавтобус почти наехал на нас. Пришлось сделать шаг назад, чтобы он не задавил нас», — рассказал Николая русу.
За рулеи микроавтобуса находился 50-летний житель столицы. Он задержан на 72 часа и уже признал вину. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Владельца микроавтобуса задержали сразу после акции протеста у Moldova 1. Он пришел, чтобы забрать машину, и попытался проехать мимо полицейского кордона по встречной полосе.
«Сотрудники Главного управления уголовного преследования начнут процедуру конфискации транспортного средства. Использованное при совершении правонарушений имущество может быть арестовано и принудительно передано в собственность государства», — сказал замначальника ГУУП Григорий Мога.
Как сообщил портал Democracy.md, микроавтобус принадлежит 43-летнему жителю Хынчештского района Ивану Матасевичу. Его задерживали и в прошлом году — после беспорядков на Болгарской улице. Тогда сторонники Андрея Нэстасе закидали полицейских камнями.
Также Матасевич проходит обвиняемым по уголовному делу о столкновениях 24 апреля 2016 года. В ходе столкновений со сторонниками Нэстасе тогда пострадали 17 полицейских.
«Этот микроавтобус поставили туда, чтобы освободить место для подходивших участников акции протеста. Чтобы они не заблокировали мост на улице Друмул Скиноасей. А также чтобы устновить на нем колонки», — сказал Андрей Нэыстасе.
По информации полиции, организаторов митинга могут привлечь к ответственности за применения насилия в ходе акции протеста.
«Организаторов приглашали в полицию на предварительную беседу. Они взяли на себя обязательство контролировать участников акции протеста и провести ее мирно. Документы, которые они представили, в том числе запрос, мы передадим компетентным органам — для изучения и привлечения к ответственности», — сообщил замначальника ГИП Георгий Кавкалюк.
Вчера Партия действия и солидарности и «Платформа Достоинства и правда» организовали акцию протеста перед зданием парламента. Затем митингующие отправились к общественному телевидению и попытались ворваться в здание. Они требовали, чтобы оппозицию чаще приглашали в программы и транслировали акции протеста в прямом эфире.