Четверо полицейских пострадали во время столкновений с протестующими у здания Moldova 1

«Микроавтобус почти наехал на нас. Пришлось сделать шаг назад, чтобы он не задавил нас», — рассказал Николая русу.



За рулеи микроавтобуса находился 50-летний житель столицы. Он задержан на 72 часа и уже признал вину. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.



Владельца микроавтобуса задержали сразу после акции протеста у Moldova 1. Он пришел, чтобы забрать машину, и попытался проехать мимо полицейского кордона по встречной полосе.



«Сотрудники Главного управления уголовного преследования начнут процедуру конфискации транспортного средства. Использованное при совершении правонарушений имущество может быть арестовано и принудительно передано в собственность государства», — сказал замначальника ГУУП Григорий Мога.



Как сообщил портал Democracy.md, микроавтобус принадлежит 43-летнему жителю Хынчештского района Ивану Матасевичу. Его задерживали и в прошлом году — после беспорядков на Болгарской улице. Тогда сторонники Андрея Нэстасе закидали полицейских камнями.



Также Матасевич проходит обвиняемым по уголовному делу о столкновениях 24 апреля 2016 года. В ходе столкновений со сторонниками Нэстасе тогда пострадали 17 полицейских.



«Этот микроавтобус поставили туда, чтобы освободить место для подходивших участников акции протеста. Чтобы они не заблокировали мост на улице Друмул Скиноасей. А также чтобы устновить на нем колонки», — сказал Андрей Нэыстасе.



По информации полиции, организаторов митинга могут привлечь к ответственности за применения насилия в ходе акции протеста.



«Организаторов приглашали в полицию на предварительную беседу. Они взяли на себя обязательство контролировать участников акции протеста и провести ее мирно. Документы, которые они представили, в том числе запрос, мы передадим компетентным органам — для изучения и привлечения к ответственности», — сообщил замначальника ГИП Георгий Кавкалюк.



Вчера Партия действия и солидарности и «Платформа Достоинства и правда» организовали акцию протеста перед зданием парламента. Затем митингующие отправились к общественному телевидению и попытались ворваться в здание. Они требовали, чтобы оппозицию чаще приглашали в программы и транслировали акции протеста в прямом эфире.