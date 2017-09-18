Жертвы под гипнозом: мошенничество расследуют в Алматинской области

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 сен — Sputnik. В Алматинской области задержали четырех гражданок Узбекистана, подозреваемых в серии краж и мошенничестве, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел региона.

Две жительницы села Бигаш обратились в полицию с заявлением о том, что у них обманным путем похитили денежные средства и ювелирные изделия на общую сумму более 200 тысяч тенге.

Читайте также В Актау произошла стрельба: ранены двое

Потерпевшие пояснили, что четыре женщины азиатской внешности представлялись гадалками и обещали снять порчу, требуя взамен ювелирные украшения. Имеющуюся в доме наличность, сотовые телефоны, золото и серебро, как заявляют сами сельчанки, они отдавали мошенницам будто под гипнозом.

«При проверке задержанных лиц, оказавшихся гражданками Узбекистана в возрасте 24−47 лет, установлена их причастность еще к двум фактам преступлений, связанных с мошенничеством. Расследование по выявленным фактам продолжается в производстве следователей Ескельдинского РОВД», — сообщили в полиции.

Выяснилось, что задержанные иностранки арендовали жилье в одном из поселков, расположенных близ Алматы, в связи с чем полицейские намерены продолжить проверку их причастности к аналогичным фактам в других населенных пунктах, разместив фотографии подозреваемых на ведомственной странице в соцсетях.