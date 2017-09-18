Жертвы под гипнозом: мошенничество расследуют в Алматинской области
Обманутые женщины рассказали, как отдавали имеющиеся в доме ценные вещи, словно находясь под гипнозом.
Обманутые женщины рассказали, как отдавали имеющиеся в доме ценные вещи, словно находясь под гипнозом.
АСТАНА, 18 сен — Sputnik. В Алматинской области задержали четырех гражданок Узбекистана, подозреваемых в серии краж и мошенничестве, сообщили в
Две жительницы села Бигаш обратились в полицию с заявлением о том, что у них обманным путем похитили денежные средства и ювелирные изделия на общую сумму более 200 тысяч тенге.
Потерпевшие пояснили, что четыре женщины азиатской внешности представлялись гадалками и обещали снять порчу, требуя взамен ювелирные украшения. Имеющуюся в доме наличность, сотовые телефоны, золото и серебро, как заявляют сами сельчанки, они отдавали мошенницам будто под гипнозом.
«При проверке задержанных лиц, оказавшихся гражданками Узбекистана в возрасте 24−47 лет, установлена их причастность еще к двум фактам преступлений, связанных с мошенничеством. Расследование по выявленным фактам продолжается в производстве следователей Ескельдинского РОВД», — сообщили в полиции.
Выяснилось, что задержанные иностранки арендовали жилье в одном из поселков, расположенных близ Алматы, в связи с чем полицейские намерены продолжить проверку их причастности к аналогичным фактам в других населенных пунктах, разместив фотографии подозреваемых на ведомственной странице в соцсетях.
Всех, кто пострадал от действий указанных лиц, полиция просит обращаться в Ескельдинский РОВД по телефону 8 (7283) 63 08 82 либо в полицию Алматинской области по номеру 102.