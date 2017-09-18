Число пострадавших из-за урагана в Румынии достигло 140
Восемь человек погибли, около 140 получили травмы в результате разгула стихии на западе Румынии.
Восемь человек погибли, около 140 получили травмы в результате разгула стихии на западе Румынии.
На регион обрушился мощный ураган, порывы ветра достигали 100 километров в час.
«- Машину практически подняло вверх? — Да, на ходу перевернуло ветром.»
Местные жители говорят, что ничего подобного раньше не видели.
«Такого прежде не бывало. Я не припомню подобной бури. Я здесь родился, но такое видел впервые».
«За пять минут все было разрушено. Это был торнадо. Машину подняло в воздух».
От сильного урагана накануне пострадали и украинские Черновцы. Обошлось без жертв.
Ранее сообщалось, что от разгула стихии пострадало 60 человек.