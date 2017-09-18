Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Тем, кто боится уколов, поможет «суперинъекция»
Вера Брежнева готовится снова стать мамой
Америке предложили купить Россию
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Эксперт: Грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет
Швеция ответит РФ ударом на удар - СМИ
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и прозрачных леггинсах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8Салют водородной бомбе
20:17 (мск), источник: Publika.md

Число пострадавших из-за урагана в Румынии достигло 140

Восемь человек погибли, около 140 получили травмы в результате разгула стихии на западе Румынии.

Источник: Publika.md

На регион обрушился мощный ураган, порывы ветра достигали 100 километров в час.

Читайте также
В Молдове зарегистрировано редкое погодное явление

Из-за проливных дождей многие хозяйства оказались затоплены, а населенные пункты остались без света. Ветром повалило сотни деревьев, сорвало крыши с домов, повредило автомобили.

«- Машину практически подняло вверх? — Да, на ходу перевернуло ветром.»

Местные жители говорят, что ничего подобного раньше не видели.

«Такого прежде не бывало. Я не припомню подобной бури. Я здесь родился, но такое видел впервые».

«За пять минут все было разрушено. Это был торнадо. Машину подняло в воздух».

От сильного урагана накануне пострадали и украинские Черновцы. Обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что от разгула стихии пострадало 60 человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Орешкин дал прогноз стабильности рубля в 2018-2020 годах
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе признали невиновными
Группа Rammstein прокомментировала информацию о своем распаде
Российский суд отклонил иск семьи Рауля Валленберга к ФСБ
В центре Лондона появились два новых граффити Бэнкси
Спорт
Зачем Барбадосу изгонять Россию с Олимпиады Еще 12 национальных антидопинговых агентств присоединились к инициативе Института национальных антидопинговых организаций по отстранению России от участия в Олимпиаде
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Названы самые грязные города России
Совмещенный санузел: за и против
Петербуржцы активно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь