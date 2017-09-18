Число пострадавших из-за урагана в Румынии достигло 140

Из-за проливных дождей многие хозяйства оказались затоплены, а населенные пункты остались без света. Ветром повалило сотни деревьев, сорвало крыши с домов, повредило автомобили.



«- Машину практически подняло вверх? — Да, на ходу перевернуло ветром.»



Местные жители говорят, что ничего подобного раньше не видели.



«Такого прежде не бывало. Я не припомню подобной бури. Я здесь родился, но такое видел впервые».



«За пять минут все было разрушено. Это был торнадо. Машину подняло в воздух».



От сильного урагана накануне пострадали и украинские Черновцы. Обошлось без жертв.