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19:51 (мск), источник: Sputnik.by

Вторые сутки в Свислочском районе ищут пропавшего 12-летнего мальчика

Начальник отдела информации и пропаганды УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко рассказал радио Sputnik Беларусь подробности поиска 12-летнего жителя Свислочского района, который еще в субботу ушел в лес за грибами и с тех пор не вернулся.

Источник: Sputnik.by

Известно, что 12-летний ребенок пропал в Свислочском районе Гродненской области вблизи деревни Новый Двор еще в субботу, 16 сентября.

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«В субботу он вместе со своими друзьями играл неподалеку от дома вблизи лесного массива, после чего сказал друзьям, что подойдет ближе к лесу и попробует собрать грибов», — рассказал Дудко.

Когда мальчик не вернулся из леса, его друзья направились к родителям и сообщили его матери об исчезновении сына. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники милиции, которые прибыли на место возможного исчезновения ребенка в лесном массиве, нашли только велосипед и пакет с грибами.

Вторые сутки в Свислочском районе ищут пропавшего 12-летнего мальчика.

Изначально поиски велись силами местных правоохранителей, но позже подключилось и УВД Гродненского облисполкома.

«На данный момент поиски продолжаются, задействовано большое количество сотрудников органов внутренних дел, МЧС, также задействован и наземный, и воздушный транспорт. Не остались равнодушными и местные жители. К поискам мальчика подключились более 500-т местных жителей», — сообщил Дудко.

На данный момент предпринимаются все усилия для того, чтобы ребенок вернулся домой живым, здоровым и невредимым, отметил собеседник Sputnik.

Комментарий начальника отдела информации и пропаганды УВД Гродненского облисполкома Евгения Дудко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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