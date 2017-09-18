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19:51 (мск), источник: РИА Новости

В Индонезии крокодил убил заклинателя

В Индонезии крокодил напал на шамана и утащил его под воду. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Индонезии крокодил напал на шамана и утащил его под воду. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

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Как сообщают местные СМИ, жители одной из деревень обратились к заклинателю крокодилов с просьбой найти их соседа, который пропал накануне. Они утверждали, что на мужчину напала одна из рептилий.

Однако после того, как шаман вошел в реку и начал читать мантры, крокодил схватил его и утащил под воду.

Сообщается, что на следующий день после происшествия полиция нашла в реке два тела — пропавшего человека и шамана. При этом крокодил не пытался их съесть — жертвы, скорее всего, скончались от нехватки кислорода.

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