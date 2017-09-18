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21:09 (мск), источник: Meduza

Туалеты трех ресторанов и одного банка в Женеве засорились купюрами по 500 евро

Туалеты трех женевских ресторанов и одного банка засорились после того, как в них кто-то бросил десятки банкнот по 500 евро. Это произошло несколько месяцев назад с разницей в несколько дней, но известно стало только сейчас.

Источник: Reuters

Первой о загадочном инциденте сообщило издание Tribune de Geneve, после чего информацию подтвердили в прокуратуре.

Полиция достала из канализации в общей сложности несколько десятков тысяч евро. Многие из купюр были порезаны.

Уничтожение денег само по себе не является преступлением в Швейцарии, но прокуратура все равно начала расследование. «За этой историей скрывается что-то интересное», — объяснил решение пресс-секретарь ведомства Анри Делла Каса.

По данным предварительного расследования, деньги могли принадлежать женщинам из Испании, которые несколько лет назад положили их в хранилище в Женеве. Адвокат этих женщин пришел в полицию и предложил профинансировать ремонт канализации (он обошелся в несколько тысяч швейцарских франков), но объяснять причины произошедшего не стал.

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