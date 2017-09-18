Туалеты трех ресторанов и одного банка в Женеве засорились купюрами по 500 евро

Источник: Reuters

Первой о загадочном инциденте сообщило издание Tribune de Geneve, после чего информацию подтвердили в прокуратуре.

Полиция достала из канализации в общей сложности несколько десятков тысяч евро. Многие из купюр были порезаны.

Уничтожение денег само по себе не является преступлением в Швейцарии, но прокуратура все равно начала расследование. «За этой историей скрывается что-то интересное», — объяснил решение пресс-секретарь ведомства Анри Делла Каса.