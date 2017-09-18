Туалеты трех ресторанов и одного банка в Женеве засорились купюрами по 500 евро
Туалеты трех женевских ресторанов и одного банка засорились после того, как в них
Туалеты трех женевских ресторанов и одного банка засорились после того, как в них
Первой о загадочном инциденте сообщило издание Tribune de Geneve, после чего информацию подтвердили в прокуратуре.
Уничтожение денег само по себе не является преступлением в Швейцарии, но прокуратура все равно начала расследование. «За этой историей скрывается
По данным предварительного расследования, деньги могли принадлежать женщинам из Испании, которые несколько лет назад положили их в хранилище в Женеве. Адвокат этих женщин пришел в полицию и предложил профинансировать ремонт канализации (он обошелся в несколько тысяч швейцарских франков), но объяснять причины произошедшего не стал.