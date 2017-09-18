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20:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В столкновении поезда с пассажирским автобусом в Уфе никто не пострадал

Появились подробности аварии на железнодорожном переезде.

Сегодня, 18 сентября, в Уфе на железнодорожном переезде на улице Трамвайная тепловоз протаранил пассажирский автобус. Подробности аварии сообщают подписчики группы «Дорожный патруль».

Как стало известно, в столкновении никто не пострадал. Ранее пользователи социальных сетей сообщали, что в ДТП пострадал грузовой автомобиль, но эта информация не подтвердилась.

Тепловоз въехал в бок пассажирского автобуса марки «Нефаз», который следовал по маршруту № 74. На данный момент движение по проезжей части перекрыто.

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