В столкновении поезда с пассажирским автобусом в Уфе никто не пострадал

Сегодня, 18 сентября, в Уфе на железнодорожном переезде на улице Трамвайная тепловоз протаранил пассажирский автобус. Подробности аварии сообщают подписчики группы «Дорожный патруль».

Как стало известно, в столкновении никто не пострадал. Ранее пользователи социальных сетей сообщали, что в ДТП пострадал грузовой автомобиль, но эта информация не подтвердилась.

Тепловоз въехал в бок пассажирского автобуса марки «Нефаз», который следовал по маршруту № 74. На данный момент движение по проезжей части перекрыто.