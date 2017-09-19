В Светлогорске неизвестным газом отравились двое рабочих
В Калининградской области СКР проводит проверку по факту отравления рабочих.
В Калининградской области СКР проводит проверку по факту отравления рабочих.
Как сообщили калининградским «Вестям» в ведомстве, 18 сентября в больницу были госпитализированы два работника одного из городских предприятий Светлогорска.
Диагноз — отравление неизвестным газом.
Рабочие выполняли работы по очистке городской канализации в канализационном колодце на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса в городе Светлогорске. В процессе выполнения работ оба почувствовали недомогание, выбрались на поверхность, прохожие, заметив состояние мужчин, вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.