В Светлогорске неизвестным газом отравились двое рабочих

Источник: Вести - Калининград

Как сообщили калининградским «Вестям» в ведомстве, 18 сентября в больницу были госпитализированы два работника одного из городских предприятий Светлогорска.

Диагноз — отравление неизвестным газом.

Рабочие выполняли работы по очистке городской канализации в канализационном колодце на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса в городе Светлогорске. В процессе выполнения работ оба почувствовали недомогание, выбрались на поверхность, прохожие, заметив состояние мужчин, вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи.