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09:21 (мск), источник: Вести - Калининград

В Светлогорске неизвестным газом отравились двое рабочих

В Калининградской области СКР проводит проверку по факту отравления рабочих.

Источник: Вести - Калининград

Как сообщили калининградским «Вестям» в ведомстве, 18 сентября в больницу были госпитализированы два работника одного из городских предприятий Светлогорска.

Диагноз — отравление неизвестным газом.

Рабочие выполняли работы по очистке городской канализации в канализационном колодце на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса в городе Светлогорске. В процессе выполнения работ оба почувствовали недомогание, выбрались на поверхность, прохожие, заметив состояние мужчин, вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.

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