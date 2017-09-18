На юге Москвы застрелили гражданина Азербайджана
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Гражданина Азербайджана застрелили в упор из пистолета на юге Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Гражданина Азербайджана застрелили в упор из пистолета на юге Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Обнаружено тело гражданина Азербайджана на Харьковском проезде. Уже установлено, что его застрелили в упор», — сказал собеседник агентства.
«По имеющимся данным, убийство было тщательно спланировано. Возможно, оно было заказным», — сказал собеседник агентства.
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