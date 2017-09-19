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07:05 (мск), источник: "Российская газета"

СК проверит информацию о гибели детей в уфимской больнице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о гибели детей в одной из больниц столицы Башкортостана.

«На одном из телеканалов был показан сюжет об истории женщины, потерявшей своего ребенка из-за бездействия врачей в одной из больниц города Уфы. СМИ подчеркивают, что это не единственный трагический случай в этом медицинском учреждении», — пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко в специальном пресс-релизе, поступившем в «РГ».

По ее информации, республиканское управление СКР уже начало проверку по всем этим фактам.

Отметим, что проверку по аналогичным случаям проводят и в Ростове-на-Дону, где, по информации СМИ, в перинатальном центре умерла тройня новорожденных.

Одновременно Бастрыкин поручил следователям заняться и инцидентами в Приморском и Пермском краях, где школьницы подверглись жестокому обращению со стороны сверстников.

«Будут проверены все изложенные в материалах СМИ сведения и дана объективная правовая оценка действиям (бездействию) всех ответственных за произошедшее лиц», — заверили в СКР.

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