СК проверит информацию о гибели детей в уфимской больнице
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о гибели детей в одной из больниц столицы Башкортостана.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о гибели детей в одной из больниц столицы Башкортостана.
«На одном из телеканалов был показан сюжет об истории женщины, потерявшей своего ребенка
По ее информации, республиканское управление СКР уже начало проверку по всем этим фактам.
Отметим, что проверку по аналогичным случаям проводят и в
Одновременно Бастрыкин поручил следователям заняться и инцидентами в Приморском и Пермском краях, где школьницы подверглись жестокому обращению со стороны сверстников.
«Будут проверены все изложенные в материалах СМИ сведения и дана объективная правовая оценка действиям (бездействию) всех ответственных за произошедшее лиц», — заверили в СКР.