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10:14 (мск), источник: ИА REGNUM

В Нижнем Новгороде экстренно эвакуировали посетителей крупного ТЦ

К зданию торгового центра стянуты службы экстренного реагирования.

В Нижнем Новгороде вечером 18 сентября вновь были эвакуированы посетители и работники ТЦ «Небо», расположенного на пл. Лядова. Сообщения и видеоролики о том, как проходила эвакуация, в социальных сетях выкладывают очевидцы происшествия.

К торговому центру прибыли службы экстренного реагирования.

По одной из версий, эвакуация ТЦ началась после анонимного телефонного звонка о бомбе, заложенной в здании.

Нижний Новгород 18 сентября оказался не единственным российским городом, где происходила эвакуация людей из торговых центров. Так, в Чебоксарах на телефоны администраций, организаций города «роботизированным» голосом поступили сообщения о том, что на территориях и в зданиях подведомственных им организаций заложены взрывные устройства.

Звонки поступили в торговые дома «Звездный», «Восточный», «Рябинка», «Эльбрус», «Шупашкар», гостиницы «Атал», «Ибис», «Россия», «Чувашия», универмаг «Центральный», администрацию города Чебоксары, Московский районный суд.

В результате было эвакуировано около 1300 человек.

В этот же день в Йошкар-Оле из нескольких зданий города прошла экстренная эвакуация посетителей и работников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начиная с 10 сентября массовые звонки о «минировании» торговых, административных и развлекательных учреждений начали поступать по всей России.

Так, 16 сентября в 11 регионах России в экстренные службы поступило 57 ложных звонков, было эвакуировано более 21 тыс. человек.

Вечером 17 сентября после анонимных звонков о заложенных бомбах эвакуировали более десяти торговых центров в Москве.

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