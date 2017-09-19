В Воронежской области главу администрации оштрафовали на 20 тысяч за самовольное занятие земли

Источник: Новости Воронежа

Главу администрации Верхнемамонского района на основании постановления прокуратуры привлекли к административной ответственности. Статья — самовольное занятие земельного участка. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В ведомство обратились местные жители. Они сообщили о том, что, по их мнению, часть ограждения парка по улице Набережная была возведена с нарушением закона.

«Установлено, что часть жителей не могла проехать к своим домом, а индивидуальный предприниматель — к торговой точке», — рассказали в прокуратуре.

Как оказалось, администрации сельского поселения земельные участки не предоставлялись. В муниципальной собственности их также и на кадастровом учете они не состоят.