В Воронежской области главу администрации оштрафовали на 20 тысяч за самовольное занятие земли
Прокуратура сообщает, по какой причине это произошло.
Прокуратура сообщает, по какой причине это произошло.
Главу администрации Верхнемамонского района на основании постановления прокуратуры привлекли к административной ответственности. Статья — самовольное занятие земельного участка. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
В ведомство обратились местные жители. Они сообщили о том, что, по их мнению, часть ограждения парка по улице Набережная была возведена с нарушением закона.
«Установлено, что часть жителей не могла проехать к своим домом, а индивидуальный предприниматель — к торговой точке», — рассказали в прокуратуре.
Как оказалось, администрации сельского поселения земельные участки не предоставлялись. В муниципальной собственности их также и на кадастровом учете они не состоят.
«Они были заняты администрацией поселения самовольно», — подытожили в ведомстве.