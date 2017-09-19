Два человека разбились насмерть в автокатастрофе под Партизанском

Поздним вечером 18 сентября под Партизанском произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля «Киа». Два человека погибли на месте еще до приезда врачей. Авто двигались в противоположном направлении. Как рассказали очевидцы происшествия, на участке трассы между Партизанском и селом Новицким иномарка выехала на встречную полосу, где в тот момент находился «ПАЗ». Неизбежный лобовой удар, и легковой автомобиль полностью деформировался, похоронив в себе двух молодых мужчин. Находившиеся в салоне «ПАЗа» несколько пассажиров также пострадали, им понадобилась помощь врачей.