Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Удивительные факты о сексе из мира животных
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
Разбился самолет Минобороны РФ
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и прозрачных леггинсах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8В Индии простились с Ганешей
03:22 (мск), источник: Вести Приморье

Два человека разбились насмерть в автокатастрофе под Партизанском

Два человека разбились насмерть в автокатастрофе под Партизанском. Несколько человек получили травмы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм newsbox24.tv.

Поздним вечером 18 сентября под Партизанском произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля «Киа». Два человека погибли на месте еще до приезда врачей. Авто двигались в противоположном направлении. Как рассказали очевидцы происшествия, на участке трассы между Партизанском и селом Новицким иномарка выехала на встречную полосу, где в тот момент находился «ПАЗ». Неизбежный лобовой удар, и легковой автомобиль полностью деформировался, похоронив в себе двух молодых мужчин. Находившиеся в салоне «ПАЗа» несколько пассажиров также пострадали, им понадобилась помощь врачей.

Сейчас по факту трагедии компетентными органами проводятся проверка. Устанавливаются все причины, спровоцировавшие данную аварию. Стоит отметить, что со слов местных жителей, погибшие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения, что и спровоцировало ДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стало известно, ради кого Ким Кардашьян забралась голой на дерево. Фото
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
В МВД подсчитали ущерб от «минирования» по всей России
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
«Зенит» одержал крупную победу в последнем матче тура ЧР
Linkin Park даст концерт памяти Честера Бэннингтона
В России заболеваемость гриппом снизилась впервые за три года
РЖД готовы организовать «поездку мечты» Меркель по Транссибу
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
Совмещенный санузел: за и против
В Москве назвали сроки открытия новых станций метро
Названы самые грязные города России
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь