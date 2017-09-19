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03:29 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске «накрыли» владельцев игровых автоматов

Оборудование «предприниматели» устанавливали в торговых точках города.

В Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведении азартных игр. По предварительным данным, подозреваемые разместили в трёх торговых точках города дальневосточной столицы игровые автоматы. Каждый из них приносил владельцу от 30 до 60 тысяч рублей в месяц.

В ходе следствия злоумышленники дали признательные показания. Игровые автоматы изъяли, в домах подозреваемых провели обыски. Сейчас правоохранители продолжают расследование и добывают доказательства.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Хабаровскому краю, за незаконную организацию и проведение азартных игр подозреваемым грозит уголовное наказание, в том числе — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Правоохранители информируют, что установка незаконного игрового оборудования на территории торгово-развлекательных учреждений и иных мест общего пользования недопустима. Предпринимателей и представителей администрации, владельцев помещений, которые дали согласие на установку таких автоматов также привлекают к уголовной ответственности за соучастие.

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