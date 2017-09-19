В Хабаровске «накрыли» владельцев игровых автоматов
Оборудование «предприниматели» устанавливали в торговых точках города.
Оборудование «предприниматели» устанавливали в торговых точках города.
В Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведении азартных игр. По предварительным данным, подозреваемые разместили в трёх торговых точках города дальневосточной столицы игровые автоматы. Каждый из них приносил владельцу от 30 до 60 тысяч рублей в месяц.
В ходе следствия злоумышленники дали признательные показания. Игровые автоматы изъяли, в домах подозреваемых провели обыски. Сейчас правоохранители продолжают расследование и добывают доказательства.
Как сообщает
Правоохранители информируют, что установка незаконного игрового оборудования на территории