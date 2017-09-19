В Приморье возбудили дело о мошенничестве с субсидиями

По предварительной информации, что 64-летняя жительница Находки в 2011 году обратилась в департамент труда и социального развития с заявлением о предоставлении ей социальных выплат в виде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Подозреваемая скрыла сведения о получении дохода и за период с 2011 по 2017 год получала социальные выплаты, чем причинила ущерб на общую сумму около 150 тысяч рублей.