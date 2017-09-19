Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Программу «Жди меня» закрыли
Удивительные факты о сексе из мира животных
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
В России изменятся пенсии с 1 января и с 1 апреля 2018 года
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8В Индии простились с Ганешей
03:30 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье возбудили дело о мошенничестве с субсидиями

За 6 лет женщина незаконно «наварилась» на 150 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте выявлена подозреваемая в мошеннических действиях при получении субсидий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО.

По предварительной информации, что 64-летняя жительница Находки в 2011 году обратилась в департамент труда и социального развития с заявлением о предоставлении ей социальных выплат в виде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Подозреваемая скрыла сведения о получении дохода и за период с 2011 по 2017 год получала социальные выплаты, чем причинила ущерб на общую сумму около 150 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Проводится расследование.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Приморье пропал ребенок
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
В МВД подсчитали ущерб от «минирования» по всей России
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
«Зенит» одержал крупную победу в последнем матче тура ЧР
Linkin Park даст концерт памяти Честера Бэннингтона
В России заболеваемость гриппом снизилась впервые за три года
РЖД готовы организовать «поездку мечты» Меркель по Транссибу
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь