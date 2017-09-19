Ураган «Мария» достиг высшей категории опасности
ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Ураган «Мария», который приближается к островам Карибского бассейна, достиг максимальной пятой категории, сообщил Национальный центр ураганов США.
ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Ураган «Мария», который приближается к островам Карибского бассейна, достиг максимальной пятой категории, сообщил Национальный центр ураганов США.
В сообщении на сайте центра отмечается, что сила урагана стала «чрезвычайно опасной», достигнув пятой категории по шкале ураганов
Президент США Дональд Трамп уже ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях — Виргинских островах и в