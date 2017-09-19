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04:18 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Ангарске осужденный признался в убийстве семилетней давности — СКР

Возбуждено уголовное дело.

Осужденный за кражу и уклонение от наказания 26-летний ангарчанин признался следователям в убийстве семилетней давности. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Заключенный рассказал, что в 2010 году ради развлечения избил пожилого дворника. От травм пострадавший умер в больнице. Осужденный решил признаться в преступлении после посещения молитвенной комнаты в колонии.

СКР возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Как стало известно, ангарчанин без определенного места жительства совершает преступления с 16 лет. Ранее мужчину судили за кражи, неправомерное завладение автомобилем, грабёж, мошенничество, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и угрозу убийством.

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