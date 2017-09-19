В Ангарске осужденный признался в убийстве семилетней давности — СКР

Осужденный за кражу и уклонение от наказания 26-летний ангарчанин признался следователям в убийстве семилетней давности. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Заключенный рассказал, что в 2010 году ради развлечения избил пожилого дворника. От травм пострадавший умер в больнице. Осужденный решил признаться в преступлении после посещения молитвенной комнаты в колонии.