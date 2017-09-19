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04:45 (мск), источник: АиФ Иркутск

Пассажирка пострадали при столкновении трех автомобилей в Приангарье

В ДТП разбираются полицейские.

В Иркутской области полицейские выясняют детали аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП случилось 17 сентября. Как стало известно, нетрезвый водитель легковушки «ВАЗ 21099» врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль «ВАЗ 11183». В результате столкновения «Лада Калина» съехала на обочину. Пассажирка отечественной машины получила травмы и её потребовалась медпомощь. Автомобиль «ВАЗ 21099», продолжив движение вперед, столкнулся с двигавшейся в попутном направлении иномаркой «Мерседес Бенц».

За сутки в Усть-Кутском районе случились 7 ДТП, в которых пострадал 1 человек.

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