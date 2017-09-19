Пассажирка пострадали при столкновении трех автомобилей в Приангарье

В Иркутской области полицейские выясняют детали аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП случилось 17 сентября. Как стало известно, нетрезвый водитель легковушки «ВАЗ 21099» врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль «ВАЗ 11183». В результате столкновения «Лада Калина» съехала на обочину. Пассажирка отечественной машины получила травмы и её потребовалась медпомощь. Автомобиль «ВАЗ 21099», продолжив движение вперед, столкнулся с двигавшейся в попутном направлении иномаркой «Мерседес Бенц».