Неделя телефонного терроризма обошлась Красноярскому краю в 10 млн рублей
Всего страна потеряла 300 млн рублей, без учета упущенной прибыли коммерсантов.
Всего страна потеряла 300 млн рублей, без учета упущенной прибыли коммерсантов.
По сообщению РБК, РФ потеряла не меньше 300 млн рублей за время недельной атаки телефонных террористов.
За это время силовики заставили простых граждан покинуть торговые центры и представительные места не менее 600 раз. При этом, потери самих коммерсантов от упущенной прибыли государство не учитывает.
В Красноярском крае атака телефонных хулиганов продолжалась менее 7 дней и не сопровождалась такими массовыми эвакуациями. Тем не менее, эксперты считают, что край потерял не менее 10 млн рублей.