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04:50 (мск), источник: АиФ Красноярск

Неделя телефонного терроризма обошлась Красноярскому краю в 10 млн рублей

Всего страна потеряла 300 млн рублей, без учета упущенной прибыли коммерсантов.

Источник: Агентство «Москва»

По сообщению РБК, РФ потеряла не меньше 300 млн рублей за время недельной атаки телефонных террористов.

За это время силовики заставили простых граждан покинуть торговые центры и представительные места не менее 600 раз. При этом, потери самих коммерсантов от упущенной прибыли государство не учитывает.

В Красноярском крае атака телефонных хулиганов продолжалась менее 7 дней и не сопровождалась такими массовыми эвакуациями. Тем не менее, эксперты считают, что край потерял не менее 10 млн рублей.

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