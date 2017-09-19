Неделя телефонного терроризма обошлась Красноярскому краю в 10 млн рублей

Источник: Агентство «Москва»

По сообщению РБК, РФ потеряла не меньше 300 млн рублей за время недельной атаки телефонных террористов.

За это время силовики заставили простых граждан покинуть торговые центры и представительные места не менее 600 раз. При этом, потери самих коммерсантов от упущенной прибыли государство не учитывает.