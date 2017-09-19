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07:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Вести» узнали подробности избиения пары иностранцами в центре Новосибирска

Сегодня в полиции выясняют обстоятельства жестокой ночной драки в центре Новосибирска. Несколько пьяных молодых мужчин напали на супружескую пару и начали избивать. У пострадавших — вывихи, сотрясения мозга, а еще замешательство: почему их обидчиков полиция отпустила?

Источник: Вести - Новосибирск

Мария с мужем хотели спасти собаку от смерти, они стали свидетелями, как машина на скорости сбила маленького пса. Он почти не дышал. Супруги отвезли умирающее животное к ветеринарам, после чего решили пойти домой пешком. Пьяные молодые люди на Красном проспекте не пропустили семейную пару мимо.

Мария, пострадавшая: «Когда началась словесная перепалка, он начал толкать в плечо супруга и произнес ругательства.

Остап Григорьянц, корреспондент: «После этой фразы мужчина, конечно же, не мог сдержаться. Говорит, толкнул в плечо своего обидчика. Началась драка. Как ни странно, но всё происходило здесь, в самом центре Новосибирска, где даже ночью на Красном проспекте гуляют люди. И по иронии судьбы место драки находится в 50-ти метрах от академии следственного комитета Российской федерации

Муж без сознания лежит на земле. Его запинывают. Нападавшие атаковали и Марию. Пришлось отбиваться. Только звук сирен полицейской машины остановил издевательства. И пострадавшие, и зачинщики кровавой драки оказались в полиции. Через несколько часов отпустили. Всех. Ответ правоохранительных органов лаконичен.

Елена Мельчакова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области: «Ночью 17 сентября у дома № 67 по Красному проспекту между двумя группами молодых людей произошёл конфликт с последующей дракой. Четверо участников были доставлены в отдел полиции № 1 Центральный. Они опрошены. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства и мотивы произошедшего».

Мужчине диагностировали сотрясение мозга. У девушки вывихи рук, синяки и ссадины. И Мария, и её супруг уже вторые сутки дают показания. Главное, чтобы это дело не замяли. Сейчас утешает супругов одно. Всё не зря. Сегодня днем — сообщили, собака, которую они спасали в тот вечер, выжила. Идет на поправку.

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