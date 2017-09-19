На Левобережье Новосибирска водитель Mazda устроил пробку

В столице Сибири водитель иномарки Mazda врезался в Субару. Об этом сообщает Мобильное приложение «Автоспас» Новосибирск.

Инцидент произошел сегодня ночью. Mazda ехала по Станционной со стороны города в сторону Толмачево, водитель Субару следовал по улице Ландышевой со стороны улицы Ягодинской. Субару при пересечении Станционной не пропустила Мазду, и тогда автомобиль Мазда протаранила заднюю левую часть Субару. Водитель Субару отказался признавать свою вину. Участники предпочли дождаться решения ГИБДД.