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07:08 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На Левобережье Новосибирска водитель Mazda устроил пробку

Инцидент произошел на Станционной улице.

В столице Сибири водитель иномарки Mazda врезался в Субару. Об этом сообщает Мобильное приложение «Автоспас» Новосибирск.

Инцидент произошел сегодня ночью. Mazda ехала по Станционной со стороны города в сторону Толмачево, водитель Субару следовал по улице Ландышевой со стороны улицы Ягодинской. Субару при пересечении Станционной не пропустила Мазду, и тогда автомобиль Мазда протаранила заднюю левую часть Субару. Водитель Субару отказался признавать свою вину. Участники предпочли дождаться решения ГИБДД.

Из-за автоаварии в районе улицы Станционной образовалась небольшая пробка.

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