На улице Свердловской сгорели два дома

«В 4 часа утра мне кто-то позвонил. Выхожу, треск раздаётся, над дверью языки пламени туда проникают. Схватила папку с документами и выскочила. Я только на тротуаре заметила, что босиком», — рассказывает погорелец Татьяна Кронгардт.



Там же, на тротуаре Татьяна Константиновна увидела, что через два дома горит ещё одна соседская избушка. «Я обратила внимание, что мужчина-пожарный уже бежит сюда. Он сказал, вас тоже подожгли. Потому что он когда зашёл, отсюда бензином пахло, всё уже полыхало», — добавляет Татьяна Кронгардт.



Пламя уничтожило половину дома и пенсионерка осталась под открытым небом. В негодность пришли все вещи и бытовая техника. Благо с Татьяной Константиновной не было внучки, в эту ночь её забрал к себе отец.



«Ни в том, ни в другом случае погибших и травмированных не было. Дознаватели выясняли причину пожаров, на данный момент предполагается поджог. Но точная причина будет известна в течение 3-х дней», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Александр Якимов.



Погорельцы на исключают, причиной поджога может стать то, что дома тормозят начало реконструкции улицы Свердловская. Расширять дорогу должны начать уже в ноябре, но у жителей только начались суды с городской администрацией по размеру выплат. Что интересно, горят только те дома, чьи собственники с суммой компенсации не согласны и отказываются переезжать. Например, здесь жильцы уже получили деньги и собирают свои вещи. Их дом стоит цел и невредим.



Сейчас на пути стройки ещё остаются спорные дома и их жителей с переездом ранее уже торопили неизвестные личности. «Предупреждали, мол, почему не выезжаете? Мы говорим, нам ничего не дали, ни копейки денег, нам некуда идти, у нас дети маленькие. Вообще мы, конечно, напугались до смерти. Потому что у нас дом под решётками и двое детей, мы, наверно, просто сгорим», — рассказала жительница дома на улице Свердловская Ирина Бакшеева.



Сейчас по факту пожаров проверку начали полицейские.





Владислав ТАМОШАУСКАС







