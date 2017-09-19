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05:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Железногорске поймали виновника аварии, в которой погиб пешеход

За рулем иномарки Toyota Carib находился 43-летний нарушитель.

Полиция Железногорска задержала водителя, который насмерть сбил пешехода на ул. 60 лет ВЛКСМ. Им оказался 43-летний местный житель, которого за последние 6 лет 40 раз привлекали к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Смертельная авария произошла 13 сентября. Водитель за рулем серебристой иномарки сбил 54-летнего пешехода, который переходил дорогу по «зебре». От удара мужчина скончался до приезда скорой помощи, а виновник ДТП скрылся.

Авария вызвала общественный резонанс в Железногорске. Благодаря показаниям очевидцев автомобилиста все же удалось задержать. Все это время он прятался дома. Машину Toyota Carib он бросил в поселке Первомайском, который находится недалеко от Железногорска.

Отмечается, что на мужчину завели уголовное дело по статье УК «нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека». Нарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.

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