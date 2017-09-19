Во Владивостоке автопогрузчик наехал на портового рабочего

Несчастный случай произошел в марте 2017 года, а накануне Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по по факту нарушения правил безопасности при ведении иных работ, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.