В Красноярске пенсионерка отдала телефонным мошенникам 120 тыс. рублей за лекарство

В Красноярске пенсионерка заплатила мошенникам 120 тыс. рублей за несуществующее лекарство. Об этом рассказывает «7 канал».

Женщине позвонили от имени главного врача краевой больницы Егора Корчагина и сказали, что она тяжело больна и ей необходимо срочно купить лекарство. Пенсионерка заплатила деньги, после чего обратилась в больницу за препаратом. В учреждении ей сообщили, что никто ей не звонил и деньги не требовал.

«Ни одно медицинское учреждение, включая краевую клиническую больницу, никаких консультаций лично по телефону пациентам не дает. Никаких предложений о том или ином лечении по телефону мы не даем. И уж точно совершенно никаких денег за лекарства, тем более по телефону, мы не предлагаем и не просим», — говорит главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин.