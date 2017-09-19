В Красноярске пенсионерка отдала телефонным мошенникам 120 тыс. рублей за лекарство
Женщине позвонили от имени главного врача краевой больницы.
Женщине позвонили от имени главного врача краевой больницы.
В Красноярске пенсионерка заплатила мошенникам 120 тыс. рублей за несуществующее лекарство. Об этом рассказывает «7 канал».
Женщине позвонили от имени главного врача краевой больницы Егора Корчагина и сказали, что она тяжело больна и ей необходимо срочно купить лекарство. Пенсионерка заплатила деньги, после чего обратилась в больницу за препаратом. В учреждении ей сообщили, что никто ей не звонил и деньги не требовал.
«Ни одно медицинское учреждение, включая краевую клиническую больницу, никаких консультаций лично по телефону пациентам не дает. Никаких предложений о том или ином лечении по телефону мы не даем. И уж точно совершенно никаких денег за лекарства, тем более по телефону, мы не предлагаем и не просим», — говорит главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин.
Выяснилось, что такой случай не является единственным. Другая пенсионерка из краевого центра также «попалась на удочку» мошенников, однако деньги она перевести не успела — ее вовремя остановили родственники.