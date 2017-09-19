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06:00 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанин развернул целый наркозавод в частном доме родителей

Злоумышленник сам выращивал коноплю и делал из неё наркотики.

В дальневосточной столице полицейские обнаружили плантацию конопли на территории частного дома. Мужчина выращивал у родителей на огороде коноплю и изготавливал из неё наркотики с помощью собственных приспособлений и реактивов.

Оперуполномоченные уголовного розыска получили информацию, что жильцы частного домовладения на улице Матросской в Краснофлотском районе могут культивировать наркотики. Эти данные подтвердились: на огороде вперемешку с помидорами, перцами и баклажанами росли кусты конопли. Полицейские выкопали 345 растений, вес которых в высушенном виде превысил 6,5 килограмма. В подсобных постройках правоохранители нашли 3,7 килограмма марихуаны и 11 граммов гашишного масла в шприце, которые произвёл злоумышленник. Кроме того, следователи и оперативники обнаружили пневматические пистолет и винтовку.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, владельцы подворья, муж и жена, объяснили, что выращиванием конопли и изготовлением марихуаны занимался их 35-летний сын. Дома на момент прихода полицейских злоумышленника не было, его задержали позже. Правоохранители узнали, что подозреваемого раньше привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков и хулиганство. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, на время расследования его отпустили под подписку о невыезде.

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