Хабаровчанин развернул целый наркозавод в частном доме родителей

В дальневосточной столице полицейские обнаружили плантацию конопли на территории частного дома. Мужчина выращивал у родителей на огороде коноплю и изготавливал из неё наркотики с помощью собственных приспособлений и реактивов.

Оперуполномоченные уголовного розыска получили информацию, что жильцы частного домовладения на улице Матросской в Краснофлотском районе могут культивировать наркотики. Эти данные подтвердились: на огороде вперемешку с помидорами, перцами и баклажанами росли кусты конопли. Полицейские выкопали 345 растений, вес которых в высушенном виде превысил 6,5 килограмма. В подсобных постройках правоохранители нашли 3,7 килограмма марихуаны и 11 граммов гашишного масла в шприце, которые произвёл злоумышленник. Кроме того, следователи и оперативники обнаружили пневматические пистолет и винтовку.