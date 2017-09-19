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06:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Производителей суррогатного алкоголя будут судить в Иркутской области

В Иркутской области будут судить банду, которая производила контрафактный алкоголь.

Как 19 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, операцию по задержанию провели в январе. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.1 и частью 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователи установили, что местом производства немаркированной алкогольной продукции являлось помещение гаражного бокса, расположенного в селе Мамоны Иркутского района.

Во время предварительного следствия обнаружена и изъята алкогольная продукция объемом более 24 тысяч литров, оклеенной поддельными федеральными специальными марками на общую сумму более 8 миллионов рублей, т.е. в особо крупном размере. Также изъята линия по производству водки, рулоны с этикетками, контрэтикетками, поддельными федеральными специальными марками, крышки для укупоривания бутылок, стеклотара, спирт (медицинский антисептический раствор). В рамках дела назначен и проведен ряд судебных экспертиз, в числе которых химические, технико-криминалистические, почерковедческая, бухгалтерская и т. п.

В настоящее время расследование окончено, материалы переданы в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.

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