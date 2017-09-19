Производителей суррогатного алкоголя будут судить в Иркутской области
В Иркутской области будут судить банду, которая производила контрафактный алкоголь.
В Иркутской области будут судить банду, которая производила контрафактный алкоголь.
Как 19 сентября 2017 года сообщила
Во время предварительного следствия обнаружена и изъята алкогольная продукция объемом более 24 тысяч литров, оклеенной поддельными федеральными специальными марками на общую сумму более 8 миллионов рублей, т.е. в особо крупном размере. Также изъята линия по производству водки, рулоны с этикетками, контрэтикетками, поддельными федеральными специальными марками, крышки для укупоривания бутылок, стеклотара, спирт (медицинский антисептический раствор). В рамках дела назначен и проведен ряд судебных экспертиз, в числе которых химические,
В настоящее время расследование окончено, материалы переданы в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.