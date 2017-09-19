Сотовый ритейлер во Владивостоке пригрел змею на груди
36-летний мужчина устроился на работу в качестве специалиста по продажам в сотовый ритейл и крупно навредил работодателю, сообщает ИА «Deita. ru».
36-летний мужчина устроился на работу в качестве специалиста по продажам в сотовый ритейл и крупно навредил работодателю, сообщает ИА «Deita. ru».
Хитрец похитил несколько смартфонов
Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).
Фигуранту уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет — сообщает УМВД Приморья.
Михаил Грач.