Сотовый ритейлер во Владивостоке пригрел змею на груди

Хитрец похитил несколько смартфонов премиум-класса с целью последующей продажи и присвоения вырученных денег. Тем самым предприятию причинен материальный ущерб на сумму более 450 тысяч рублей.

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

Фигуранту уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет — сообщает УМВД Приморья.