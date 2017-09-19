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06:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Сотовый ритейлер во Владивостоке пригрел змею на груди

36-летний мужчина устроился на работу в качестве специалиста по продажам в сотовый ритейл и крупно навредил работодателю, сообщает ИА «Deita. ru».

Хитрец похитил несколько смартфонов премиум-класса с целью последующей продажи и присвоения вырученных денег. Тем самым предприятию причинен материальный ущерб на сумму более 450 тысяч рублей.

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

Фигуранту уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет — сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.

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