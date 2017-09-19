В Башкирии табун лошадей устроил серьезное ДТП

В одном из районов Башкирии табун лошадей стал причиной ДТП, в котором столкнулись две легковушки. Видео момента аварии появилось в сообществе «БашДТП».

Судя по всему, один из водителей сумел остановиться перед возникшем на дороге табуном. А вот второй автолюбитель оказался не таким внимательным. Иномарка на скорости догнала вазовскую «четверку». От мощного удара машина остановилась. К счастью, автомобили не вынесло в сторону животных.