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06:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии табун лошадей устроил серьезное ДТП

Две легковушки столкнулись, а кони поспешили скрыться.

В одном из районов Башкирии табун лошадей стал причиной ДТП, в котором столкнулись две легковушки. Видео момента аварии появилось в сообществе «БашДТП».

Судя по всему, один из водителей сумел остановиться перед возникшем на дороге табуном. А вот второй автолюбитель оказался не таким внимательным. Иномарка на скорости догнала вазовскую «четверку». От мощного удара машина остановилась. К счастью, автомобили не вынесло в сторону животных.

Испугавшись шума и скрежета тормозов, парнокопытные виновники ДТП поспешили скрыться с места происшествия.

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