Подозреваемый в убийстве Андрея Драчёва хабаровчанин сдался силовикам

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае правоохранители задержали Анара Аллахверанова, которого подозревают в причинении смертельных травм спортсмену из дальневосточной столицы Андрею Драчёву. Обвиняемый сам сдался сотрудникам регионального управления ФСБ России. Сейчас стражи порядка проводят над ним следственные действия, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Анар Аллахверанов сдался в управление ФСБ России по Хабаровскому краю», — поделился с корреспондентом агентства источник в правоохранительных органах. Подозреваемому ранее заочно избрали меру пресечения — заключение под стражу.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», известный пауэрлифтер Андрей Драчёв скончался после жестокой драки возле кафе в центре дальневосточной столицы утром в воскресенье, 20 августа. В Интернет попали видеозаписи с места событий, на них видно, как противник добивает упавшего Андрея Драчёва ударами в голову. Правоохранители возбудили уголовное дело, оппонента спортсмена Анара Алияр оглы Аллахверанова объявили в розыск, в том числе и в других регионах Дальнего Востока. Ориентировки раздали участковым уполномоченным, оперативным сотрудникам, направили в аэропорты и вокзалы.

Выяснилось, что это происшествие — не первая криминальная история, связанная с бойцовским клубом «Мастер», где занимался подозреваемый. Одним из учредителей организации является Натиг Алияр оглы Аллахверанов, в 2015 году его осудили за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима в селе Заозёрном.