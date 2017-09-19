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07:51 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе за незаконное пересечение границы задержан гражданин Таджикистана

В Уфе перед судом предстал 44-летний гражданин Таджикистана, обвиняемый в незаконном пересечении границы РФ, сообщает Прокуратура РБ.

По материалам дела, в 2016 году мужчина уже выдворялся на родину за нарушение режима пребывания иностранцев в РФ. Дома он сменил имя и получил новый паспорт. После этого он купил билет из Худжанда в Уфу, но по прилету был задержан.

Свою вину мужчина признал. Решением суда он был приговорен к 8 месяцам колонии-поселении.

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