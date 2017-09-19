Прокуратура Красноярского края подозревает кооператив в мошенничестве

Источник: РИА "Новости"

Краевая прокуратура усмотрела в действиях кредитного потребительского кооператива «Сибирский Фонд Сбережений» признаки мошенничества. За время его работы 2,5 тысячи пайщиков внесли в кассу более миллиарда рублей. Между тем, кооператив не вел никакой предпринимательской деятельности, чтобы получить прибыль.

— В деятельности КПК «Сибирский Фонд Сбережений» выявлены признаки финансовой пирамиды, так как исполнение обязательств кооперативом перед пайщиками в большинстве своем обеспечивалось за счет вновь привлеченных денежных средств пайщиков, — рассказали в пресс-службе ведомства.