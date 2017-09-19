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09:17 (мск), источник: АиФ Красноярск

Прокуратура Красноярского края подозревает кооператив в мошенничестве

Сейчас речь идет о задолженности в 66 млн рублей, но сумма может сильно возрасти.

Источник: РИА "Новости"

Краевая прокуратура усмотрела в действиях кредитного потребительского кооператива «Сибирский Фонд Сбережений» признаки мошенничества. За время его работы 2,5 тысячи пайщиков внесли в кассу более миллиарда рублей. Между тем, кооператив не вел никакой предпринимательской деятельности, чтобы получить прибыль.

— В деятельности КПК «Сибирский Фонд Сбережений» выявлены признаки финансовой пирамиды, так как исполнение обязательств кооперативом перед пайщиками в большинстве своем обеспечивалось за счет вновь привлеченных денежных средств пайщиков, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас задолженность кооператива перед пайщиками составила более 66 млн рублей. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

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