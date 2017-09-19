Уникальную спасательную операцию провели спасатели Хабаровска
Ночью им пришлось эвакуировать роженицу с острова Большой Уссурийский.
Ночью им пришлось эвакуировать роженицу с острова Большой Уссурийский.
Хабаровск, 19 сентября, AmurMedia.
Ночью сотрудники МЧС в Хабаровске провели уникальную операцию по спасению роженицы. Звонок поступил на телефон
Добраться на остров можно только водным путём. Поэтому незамедлительно был организован катер МЧС России, сотрудники специализированной
От дачного участка до реки пожарным пришлось нести женщину и младенца на руках. Путь составил около километра. На катере они благополучно доставили их в Хабаровск, где на берегу уже ждала специализированная бригада медиков краевого перинатального центра. Около 7 часов утра 33-летнюю женщину и её сынишку госпитализировали в 11 городскую больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
В семье хабаровчан это второй ребёнок, пока родители были на даче, старшая девочка оставалась дома с бабушкой.
Благодаря оперативным и слаженным действиям всех участников этой необычной спасательной операции, она завершалась благополучно.