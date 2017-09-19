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07:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

Уникальную спасательную операцию провели спасатели Хабаровска

Ночью им пришлось эвакуировать роженицу с острова Большой Уссурийский.

Хабаровск, 19 сентября, AmurMedia.

Ночью сотрудники МЧС в Хабаровске провели уникальную операцию по спасению роженицы. Звонок поступил на телефон пожарно-спасательной службы города около половины третьего ночи 19 сентября. На острове Большой Уссурийский семейная пара находилась на своей даче, и неожиданно у жены начались роды. Требовалась срочная медицинская помощь и эвакуация, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Добраться на остров можно только водным путём. Поэтому незамедлительно был организован катер МЧС России, сотрудники специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Хабаровскому краю Роман Кураев и Вячеслав Шунков вместе с дежурной бригадой скорой медицинской помощи выехали к месту вызова. Как выяснилось, супруги хотели утром уехать на рейсовом катере домой, но судьба распорядилась иначе. Принимать роды пришлось мужу. Медицинские работники оказали первую помощь роженице и ребенку, а специалисты Центра медицины катастроф координировали действия оперативной группы по телефону.

От дачного участка до реки пожарным пришлось нести женщину и младенца на руках. Путь составил около километра. На катере они благополучно доставили их в Хабаровск, где на берегу уже ждала специализированная бригада медиков краевого перинатального центра. Около 7 часов утра 33-летнюю женщину и её сынишку госпитализировали в 11 городскую больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В семье хабаровчан это второй ребёнок, пока родители были на даче, старшая девочка оставалась дома с бабушкой.

Благодаря оперативным и слаженным действиям всех участников этой необычной спасательной операции, она завершалась благополучно.

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