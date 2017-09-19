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07:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ирек Ялалов: Все поступившие сигналы о бомбах были ложными

Мэр Уфы рассказал про недавние угрозы взрывов.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов во время еженедельной планерки рассказал подробности о недавних сообщениях «телефонных террористов».

— В период с 11 по 18 сентября, в Уфе из-за угроз взрывов спецслужбы эвакуировали из зданий 4460 человек. Всего в диспетчерские аварийных служб поступило 20 телефонных сообщений. 12 раз говорили о том, что взрывные устройства были якобы заложены в торгово-развлекательных комплексах. Хулиганы не обошли стороной и транспортные гавани Уфы. К счастью, все эти сообщения оказались ложными. Они совершались с помощью IP-телефонии. Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранительные органы, — рассказал Ялалов.

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