Мэр Уфы Ирек Ялалов: Все поступившие сигналы о бомбах были ложными

— В период с 11 по 18 сентября, в Уфе из-за угроз взрывов спецслужбы эвакуировали из зданий 4460 человек. Всего в диспетчерские аварийных служб поступило 20 телефонных сообщений. 12 раз говорили о том, что взрывные устройства были якобы заложены в торгово-развлекательных комплексах. Хулиганы не обошли стороной и транспортные гавани Уфы. К счастью, все эти сообщения оказались ложными. Они совершались с помощью IP-телефонии. Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранительные органы, — рассказал Ялалов.