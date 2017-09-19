В Уфе столкнулись две иномарки: в больнице оказались оба водителя и четыре пассажира

Серьезная авария произошла минувшей ночью, 18 сентября, в Уфе на улице Александра Невского. Столкнулись «Рено Логан» и «Черри» — машины в одну секунду превратились в металлолом. Удар был такой силы, что у второй иномарки погнулась крыша. Как отметили очевидцы в группе «БашДТП», ее водитель на огромной скорости проходил перекресток.

Проезжавшие мимо не остались равнодушными, автомобилисты сразу же бросились на помощь: кто-то пытался вытащить пострадавших из искореженных автомобилей, кто-то в этот момент вызывал скорую помощь. В аварии пострадали шесть человек: оба водителя и четыре их пассажира были госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.