В Уфе столкнулись две иномарки: в больнице оказались оба водителя и четыре пассажира
Автомобили превратились в груду металла.
Автомобили превратились в груду металла.
Серьезная авария произошла минувшей ночью, 18 сентября, в Уфе на улице Александра Невского. Столкнулись «Рено Логан» и «Черри» — машины в одну секунду превратились в металлолом. Удар был такой силы, что у второй иномарки погнулась крыша. Как отметили очевидцы в группе «БашДТП», ее водитель на огромной скорости проходил перекресток.
Проезжавшие мимо не остались равнодушными, автомобилисты сразу же бросились на помощь: