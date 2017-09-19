Неизвестные в масках Анонимуса ограбили несколько магазинов в Темиртау

В Темиртау неизвестные в масках героя фильма «V значит вендетта» Анонимуса, вооруженные огнестрельным оружием, совершили два ограбления магазинов. Полиция еще не задержала налетчиков, сообщает BNews.kz.

Сегодня в 2 часа 48 минут неизвестные в масках ворвались в магазин «Пафос» в восьмом микрорайоне и, запугав продавца оружием, успешно забрали всю выручку из кассы.

Магазин работает в Темиртау круглосуточно, и сейчас продавцы отказываются выходить на свои рабочие места. Администратор «Пафоса» Наталья Ракитина сняла на сотовый телефон видео ограбления, зафиксированного камерой наблюдения, установленной в магазине.

На записи двое парней с натянутыми на голову капюшонами, в масках и с оружием врываются в торговый зал.

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«Без десяти три было ограбление. Полицейских вызвали, они приехали быстро, говорят, что это не первый случай по городу. Сначала простая полиция приехала, видимо следователи, потом ждали опергруппу.

Полицейские с собаками, с оружием окружили магазин, снимали отпечатки. Видно, что работали профессионально. Страшно сейчас работать, знаем, что сейчас грабежи идет по городу, а потом что, убийства начнутся? — спрашивает Наталья Ракитина.

По словам женщины, несмотря на то, что магазин охраняется, приехать так быстро охранники не смогли, все произошло в считанные минуты.

Грабители дождались, пока покупатели покинут магазин и ворвались в помещение, действовали дерзко и хорошо ориентировались в помещении. Видимо, ранее уже приходили в этот магазин для подготовки.

Еще одну торговую точку обчистили люди в масках в пятницу 15 августа. Вооруженное нападение на кулинарию «Чайка» в шестом микрорайоне произошло вечером, в 20 часов 30 минут.

«Забежали в к нам три парня в масках, отодвинули продавца, приказали ей лечь на пол, разбили витрину, залезли в кассу, забрали деньги и скрылись. У нас рядом магазин еще один, там люди были, но это никого из налетчиков не остановило. Были с оружием», — рассказала администратор Нейля Ряховская.

Грабителям также удалось скрыться, даже несмотря на то, что полицейские приехали в течение 20 минут. В том, что стражи порядка кого-то задержат, продавцы уже сомневаются.

Их магазин грабят не в первый раз, несколько месяцев назад в эту же кулинарию также проникали воры: они ночью отогнули решетку на окне, проникли в зал, забрали большую сумму денег из кассы. Преступники не задержаны до сих пор.

Владельцы торговых точек в Темиртау предполагают, что в городе действует организованная группа, которую не могут поймать полицейские.