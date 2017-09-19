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07:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Под Лесосибирском в ДТП с фурой насмерть разбился пассажир иномарки

Еще двое взрослых и 6-летний ребенок были доставлены в больницу.

На 277 км трассы Красноярск-Енисейск грузовой автомобиль Scania столкнулся с иномаркой Honda, которая не успела затормозить перед большегрузом на перекрестке. Серьезная авария произошла 19 сентября около 1:40. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель грузовика не предоставил преимущество легковому автомобилю, который ехал во встречном направлении. В итоге 31-летний мужчина на иномарке Honda на скорости влетел в фуру.

«В результате ДТП на месте погиб 29-летний пассажир легковой машины. Еще три пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Лесосибирскую межрайонную больницу. Среди них 6-летний ребенок», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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