Под Лесосибирском в ДТП с фурой насмерть разбился пассажир иномарки
Еще двое взрослых и 6-летний ребенок были доставлены в больницу.
Еще двое взрослых и 6-летний ребенок были доставлены в больницу.
На 277 км трассы
Предварительно установлено, что 42-летний водитель грузовика не предоставил преимущество легковому автомобилю, который ехал во встречном направлении. В итоге 31-летний мужчина на иномарке Honda на скорости влетел в фуру.
«В результате ДТП на месте погиб 29-летний пассажир легковой машины. Еще три пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Лесосибирскую межрайонную больницу. Среди них 6-летний ребенок», — рассказали в ведомстве.
В настоящее время по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.