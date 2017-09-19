Ростовская область находится на третьем месте по числу погибших в ДТП

Лидером по числу погибших стала Московская область с 200 смертельными ДТП, на втором месте — Краснодарский край (153), донской регион находится на третьем месте с показателем в 132 таких случая.

При этом, как отметили в ведомстве, за последние 3 года число пострадавших, которым был причинен тяжкий вред здоровью в результате ДТП уменьшилось на 10%, а погибших — на 19,4%.