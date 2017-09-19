Ростовская область находится на третьем месте по числу погибших в ДТП
Ростовская область оказалась на третьем месте среди российских регионов по числу людей, погибших в ДТП. Данные по ситуации с начала 2017 года привели в Генпрокуратуре России.
Ростовская область оказалась на третьем месте среди российских регионов по числу людей, погибших в ДТП. Данные по ситуации с начала 2017 года привели в Генпрокуратуре России.
Лидером по числу погибших стала Московская область с 200 смертельными ДТП, на втором месте — Краснодарский край (153), донской регион находится на третьем месте с показателем в 132 таких случая.
При этом, как отметили в ведомстве, за последние 3 года число пострадавших, которым был причинен тяжкий вред здоровью в результате ДТП уменьшилось на 10%, а погибших — на 19,4%.
«Снижение смертей зафиксировано и в первом полугодии 2017 г., на 8,7% процента», — добавили в Генпрокуратуре РФ.