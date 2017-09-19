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15:19 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовская область находится на третьем месте по числу погибших в ДТП

Ростовская область оказалась на третьем месте среди российских регионов по числу людей, погибших в ДТП. Данные по ситуации с начала 2017 года привели в Генпрокуратуре России.

Лидером по числу погибших стала Московская область с 200 смертельными ДТП, на втором месте — Краснодарский край (153), донской регион находится на третьем месте с показателем в 132 таких случая.

При этом, как отметили в ведомстве, за последние 3 года число пострадавших, которым был причинен тяжкий вред здоровью в результате ДТП уменьшилось на 10%, а погибших — на 19,4%.

«Снижение смертей зафиксировано и в первом полугодии 2017 г., на 8,7% процента», — добавили в Генпрокуратуре РФ.

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