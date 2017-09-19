Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске сдался ФСБ

Агентство «Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
Как сообщалось, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев был убит утром 20 августа в ходе драки у кафе в Хабаровске. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы.
Подозреваемый в убийстве — 25-летний уроженец Амурска — скрылся сразу после произошедшего. Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Позднее следствие переквалифицировало действия молодого человека на п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.