Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске сдался ФСБ

Агентство «Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как сообщалось, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев был убит утром 20 августа в ходе драки у кафе в Хабаровске. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы.