Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французское СМИ: Саакашвили отправлен США поджечь войну с Россией
Тем, кто боится уколов, поможет «суперинъекция»
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
Америке предложили купить Россию
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Российские танкисты показали "карусель для врага" - СМИ
«Полчища»: эксперт о вооружении НАТО у границ РФ
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Эксперт об угле из США на Украине: «Самое смешное — через месяц»
Кардашьян вышла в свет в белье и прозрачных штанах
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
16Последствия урагана «Ирма»
08:15 (мск), источник: Интерфакс

Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске сдался ФСБ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Местные СМИ сообщили о добровольной сдаче сотрудникам ФСБ России подозреваемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева жителя Хабаровского края. Информация передается со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Агентство «Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как сообщалось, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев был убит утром 20 августа в ходе драки у кафе в Хабаровске. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый в убийстве — 25-летний уроженец Амурска — скрылся сразу после произошедшего. Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Позднее следствие переквалифицировало действия молодого человека на п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии4
Комментарии
4
Viktor Antonov
А при чём здесь ФСБ? Обычная уголовщина распоясавшегося мужика с детскими мозгами. В МВД его надо!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
4
Комментировать
 Вандалы повредили стеклянный купол в только что открывшемся парке "Зарядье"
Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
Россия ответила на претензии Литвы о нарушении воздушных границ
Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона
СМИ: Роспотребнадзор намерен проверять работу зарубежных коллег
Утвержден размер премий за медали россиян на Олимпиаде-2018
Порошенко: США одобрили $500 млн военной помощи Украине
Клинтон допустила возможность оспорить итоги выборов в США
Спорт
Кокорин в огне: «Зенит» увеличил отрыв от второго места Очередной гол лучшего бомбардира чемпионата России позволил «Зениту» одержать крупную победу над «Уфой»
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
«Эмми 2017»: Николь Кидман и другие победители главной ТВ-премии В Лос-Анджелесе мировые звезды собрались на вручении престижной телевизионной премии — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Названы самые грязные города России
Совмещенный санузел: за и против
Петербуржцы активно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Звёзды часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски необязательно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь