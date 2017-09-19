В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину

В Приморье разыскивают мужчину, который пропал шесть лет назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой Оболонков Александр 1984 года рождения выехал на вахту в лесной массив 35−40 км от села Анучино из села Булыга-Фадеево (Чугуевский район) 23 ноября 2011 года, и до настоящего времени его местонахождение не известно.