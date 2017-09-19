В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину
Родственники не теряют надежды найти Александра.
Родственники не теряют надежды найти Александра.
В Приморье разыскивают мужчину, который пропал шесть лет назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой Оболонков Александр 1984 года рождения выехал на вахту в лесной массив 35−40 км от села Анучино из села
Приметы: на вид 27−28 лет, рост около 155−160 см, крепкого телосложения, лицо круглое в веснушках, глаза большие голубые, волосы вьющиеся, рыжие.
Был одет: черная вязанная майка, камуфлированная
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