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08:09 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье ищут пропавшего шесть лет назад мужчину

Родственники не теряют надежды найти Александра.

В Приморье разыскивают мужчину, который пропал шесть лет назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой Оболонков Александр 1984 года рождения выехал на вахту в лесной массив 35−40 км от села Анучино из села Булыга-Фадеево (Чугуевский район) 23 ноября 2011 года, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 27−28 лет, рост около 155−160 см, крепкого телосложения, лицо круглое в веснушках, глаза большие голубые, волосы вьющиеся, рыжие.

Был одет: черная вязанная майка, камуфлированная серо-черно-белая куртка, джинсы светло-голубые, рубашка на замке до груди с отложенным воротником серого цвета, берцы серого цвета, штаны шерстяные с начесом.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Александра,
просим позвонить по телефонам:

8 (42362) 91−9−07, 91−3−57 или 02, 102 — полиция
8 914 721 22 32- волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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