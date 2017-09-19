Возбуждено дело о халатности коммунальщиков Туринска, где женщина упала в яму
Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности,
Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности,
Это случилось поздним вечером 30 июля на улице Путейцев.
В результате падения она получила закрытый перелом правой лучевой кости без смещения. Это считается вредом здоровью средней тяжести. Установлено, что злополучную траншею 28 июля выкопали для ремонта теплотрассы работники МУП ЖКХ «Теплосеть».
В нарушение требований федерального законодательства место работ не огородили и не осветили. После происшествия прокуратура провела проверку и направила материалы для дачи
Накануне, 18 сентября, по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело.