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08:32 (мск), источник: ЕАН

Возбуждено дело о халатности коммунальщиков Туринска, где женщина упала в яму

Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности, из-за которой жительница Туринска упала в траншею и сломала руку, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Это случилось поздним вечером 30 июля на улице Путейцев. Из-за отсутствия освещения и ограждения вокруг траншеи женщина не заметила, что там ведутся земляные работы.

В результате падения она получила закрытый перелом правой лучевой кости без смещения. Это считается вредом здоровью средней тяжести. Установлено, что злополучную траншею 28 июля выкопали для ремонта теплотрассы работники МУП ЖКХ «Теплосеть».

В нарушение требований федерального законодательства место работ не огородили и не осветили. После происшествия прокуратура провела проверку и направила материалы для дачи уголовно-правовой оценки по факту халатности работников предприятия жилищно-коммунального хозяйства в следственные органы.

Накануне, 18 сентября, по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело.

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