В Уфе вторую неделю ищут пропавшего без вести 24-летнего Дениса Чикина
В Уфе без вести пропал 24-летний Денис Чикин. О его пропаже ProUfu.ru рассказал друг Дениса Влад.
В Уфе без вести пропал 24-летний Денис Чикин. О его пропаже ProUfu.ru рассказал друг Дениса Влад.
«Последний раз видел Дениса в прошлый понедельник, в обед, он ушел и пропал. Звонил ему, он не брал трубку. В среду телефон уже отключен был. Искал его, но никто не знает, куда он мог деться. Почему я его ищу? У него пьющая маргинальная семья. Еще и район у него неблагополучный — он живет на Нежинской в Черниковке», — рассказывает Влад.
«Приходил к его матери, она говорит, что очень волнуется за него,
«Денис неконфликтный, спокойный парень. Из всей своей семьи только он работает, на заводе, к
Приводятся приметы пропавшего: у Дениса три татуировки. Вокруг бицепса на одной руке набита фотопленка, на ребрах — слон, а на спине, на лопатке — человечек.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Дениса, просят обратиться по телефону