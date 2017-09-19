В Уфе вторую неделю ищут пропавшего без вести 24-летнего Дениса Чикина

Источник: Proufu.ru

«Последний раз видел Дениса в прошлый понедельник, в обед, он ушел и пропал. Звонил ему, он не брал трубку. В среду телефон уже отключен был. Искал его, но никто не знает, куда он мог деться. Почему я его ищу? У него пьющая маргинальная семья. Еще и район у него неблагополучный — он живет на Нежинской в Черниковке», — рассказывает Влад.

«Приходил к его матери, она говорит, что очень волнуется за него, из-за этого пьет. Брата Дениса только к прошлой среде заставил пойти в полицию и написать заявление, а полицейские его лишь вчера начали искать», — делится друг пропавшего.

«Денис неконфликтный, спокойный парень. Из всей своей семьи только он работает, на заводе, к чему-то стремится. Раньше никогда не пропадал, не уходил в запой. К тому же, чтобы напиться, пропасть или сорваться и уехать куда-то, нужны деньги, а он в тот момент как раз был на мели», — рассказал собеседник ProUfu.ru.

Приводятся приметы пропавшего: у Дениса три татуировки. Вокруг бицепса на одной руке набита фотопленка, на ребрах — слон, а на спине, на лопатке — человечек.