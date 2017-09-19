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08:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина пропал без вести в Усть-Куте Иркутской области

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего.

Источник: IrkutskMedia.ru

Лосов Сергей Иванович 1972 года рождения пропал без вести в Усть-Куте Иркутской области 14 сентября. В настоящее время полиция разыскивает пропавшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В полицию обратилась жительница поселка Кутулик Аларского района с заявлением, что 14 сентября, находясь в Усть-Куте, перестал выходить на связь ее муж. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

«Мужчине на вид 45 лет, рост 170 см, плотное телосложение, овальное лицо, карие глаза, коротко стриженные с проседью черные волосы. Одет в синюю куртку, черное трико, черные кроссовки. С собой имел две сумки», — отметили в ведомстве.

Жителей, располагающих данными о месте нахождении Лосова Сергея, убедительно просим сообщить по телефонам: 8 3956 56−04−69, 51702 (дежурная часть МО МВД России «Усть-Кутский», 02 или 8 3952 21−64−64 (бюро по розыску без вести пропавших ГУ МВД России по Иркутской области).

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