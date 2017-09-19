Мужчина пропал без вести в Усть-Куте Иркутской области
Сотрудники полиции разыскивают пропавшего.
Сотрудники полиции разыскивают пропавшего.
Лосов Сергей Иванович 1972 года рождения пропал без вести в
В полицию обратилась жительница поселка Кутулик Аларского района с заявлением, что 14 сентября, находясь в
«Мужчине на вид 45 лет, рост 170 см, плотное телосложение, овальное лицо, карие глаза, коротко стриженные с проседью черные волосы. Одет в синюю куртку, черное трико, черные кроссовки. С собой имел две сумки», — отметили в ведомстве.
Жителей, располагающих данными о месте нахождении Лосова Сергея, убедительно просим сообщить по телефонам: