Мужчина пропал без вести в Усть-Куте Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Лосов Сергей Иванович 1972 года рождения пропал без вести в Усть-Куте Иркутской области 14 сентября. В настоящее время полиция разыскивает пропавшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В полицию обратилась жительница поселка Кутулик Аларского района с заявлением, что 14 сентября, находясь в Усть-Куте, перестал выходить на связь ее муж. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

«Мужчине на вид 45 лет, рост 170 см, плотное телосложение, овальное лицо, карие глаза, коротко стриженные с проседью черные волосы. Одет в синюю куртку, черное трико, черные кроссовки. С собой имел две сумки», — отметили в ведомстве.