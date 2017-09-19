На железнодорожном вокзале Самары умерла пожилая женщина
Причина смерти женщины устанавливается.
Причина смерти женщины устанавливается.
В Самаре на железнодорожном вокзале скончалась 89-летняя женщина, сообщает 63.ru со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Алексея Якишина.
Трагедия произошла 15 сентября. Пожилая жительница Самары вместе с членами семьи собиралась ехать в гости к родным в другой город. Но на вокзале ей стало плохо. Пенсионерку отвели в медпункт. Однако спасти женщину, к сожалению, не удалось.
В настоящее время по данному факту сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Точная причина смерти женщины устанавливается. Ход проверки находится на контроле транспортной прокуратуры.