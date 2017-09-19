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10:25 (мск), источник: АиФ Самара

На железнодорожном вокзале Самары умерла пожилая женщина

Причина смерти женщины устанавливается.

В Самаре на железнодорожном вокзале скончалась 89-летняя женщина, сообщает 63.ru со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Алексея Якишина.

Трагедия произошла 15 сентября. Пожилая жительница Самары вместе с членами семьи собиралась ехать в гости к родным в другой город. Но на вокзале ей стало плохо. Пенсионерку отвели в медпункт. Однако спасти женщину, к сожалению, не удалось.

В настоящее время по данному факту сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Точная причина смерти женщины устанавливается. Ход проверки находится на контроле транспортной прокуратуры.

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