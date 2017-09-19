Драка с участием водителя катафалка произошла в Алматы
Водитель Toyota, изначально заняв не ту полосу, решил перестроиться, пытаясь нагло залезть в соседний ряд.
Водитель Toyota, изначально заняв не ту полосу, решил перестроиться, пытаясь нагло залезть в соседний ряд.
В Алматы водители не поделили между собой полосу на дороге и устроили драку, сообщает Motor.kz.
Инцидент произошел 14 сентября на улице Момышулы, северней проспекта Рыскулова.
Водитель Toyota, изначально заняв не ту полосу, решил перестроиться, пытаясь нагло залезть в соседний ряд.
Водителю катафалка это не понравилось, и он не пустил Camry.
В ответ первый начал мстить, за что «получил» на следующем перекрестке.
На фоне разборок произошло небольшое ДТП, в котором Nissan стукнул внедорожник.