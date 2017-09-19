Драка с участием водителя катафалка произошла в Алматы

Источник: Nur.kz

В Алматы водители не поделили между собой полосу на дороге и устроили драку, сообщает Motor.kz.

Инцидент произошел 14 сентября на улице Момышулы, северней проспекта Рыскулова.

Водитель Toyota, изначально заняв не ту полосу, решил перестроиться, пытаясь нагло залезть в соседний ряд.

Водителю катафалка это не понравилось, и он не пустил Camry.

В ответ первый начал мстить, за что «получил» на следующем перекрестке.