Задержание Анара Аллахверанова подтвердили в ФСБ
Подозреваемый в убийстве Андрея Драчёва даёт показания следователям.
Подозреваемый в убийстве Андрея Драчёва даёт показания следователям.
В управлении ФСБ России по Хабаровскому краю подтвердили задержание Анара Аллахверанова, которого разыскивали по подозрению в убийстве хабаровского пауэрлифтера Андрея Драчёва. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщило, что мужчина сдался силовикам, однако официальными данными не располагало.
«В результате комплекса
По её словам, сейчас задержанный даёт показания. С ним работают сотрудники следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», известный пауэрлифтер Андрей Драчёв скончался после жестокой драки возле кафе в центре дальневосточной столицы утром в воскресенье, 20 августа. В Интернет попали видеозаписи с места событий, на них видно, как противник добивает упавшего Андрея Драчёва ударами в голову. Правоохранители возбудили уголовное дело, оппонента спортсмена Анара Алияр оглы Аллахверанова объявили в розыск, в том числе и в других регионах Дальнего Востока. Ориентировки раздали участковым уполномоченным, оперативным сотрудникам, направили в аэропорты и вокзалы. Впоследствии мужчину арестовали заочно.