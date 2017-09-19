Задержание Анара Аллахверанова подтвердили в ФСБ

В управлении ФСБ России по Хабаровскому краю подтвердили задержание Анара Аллахверанова, которого разыскивали по подозрению в убийстве хабаровского пауэрлифтера Андрея Драчёва. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщило, что мужчина сдался силовикам, однако официальными данными не располагало.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», известный пауэрлифтер Андрей Драчёв скончался после жестокой драки возле кафе в центре дальневосточной столицы утром в воскресенье, 20 августа. В Интернет попали видеозаписи с места событий, на них видно, как противник добивает упавшего Андрея Драчёва ударами в голову. Правоохранители возбудили уголовное дело, оппонента спортсмена Анара Алияр оглы Аллахверанова объявили в розыск, в том числе и в других регионах Дальнего Востока. Ориентировки раздали участковым уполномоченным, оперативным сотрудникам, направили в аэропорты и вокзалы. Впоследствии мужчину арестовали заочно.